Votação sobre afastamento de Aécio Neves é adiada pelo Senado

Apesar de estar prevista para hoje, por 50 votos a 21, Senado decide adiar decisão; Fachin rejeitou pedido de Aécio para suspender afastamento

O Senado decidiu adiar para o próximo dia 17 de outubro a votação sobre o afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Depois de discutir por três horas, por 50 votos a 21, o plenário aprovou o requerimento apresentado por Antônio Carlos Valadares (PSB-SE).

Antes, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin havia rechaçado nesta terça-feira (3) o recurso apresentado pela defesa de Aécio Neves para suspender a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que impôs ao tucano o afastamento de seu mandato e a obrigação de cumprir recolhimento noturno.

A defesa de Aécio havia recorrido ao Supremo nessa segunda-feira (2) para tentar suspender os efeitos dessa decisão – o que poderia reduzir o desgaste que o episódio provocou entre o Senado e o STF. O ministro Edson Fachin foi sorteado para relatar o recurso, mas os advogados de Aécio chegaram a pedir a realização de um novo sorteio alegando que Fachin já havia relatado um primeiro pedido de prisão contra o tucano.

A tentativa de tirar o recurso dos cuidados de Fachin foi rechaçada ainda na manhã desta terça-feira pela presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia.

Quando o ministro Fachin anunciou a rejeição do pedido de Aécio, os senadores da República já estavam reunidos no plenário da Casa para decidir se irão ou não acatar a decisão do Supremo. Por volta das 17h30, foi iniciada a discussão de requerimentos que propõem adiar a análise do caso.

Fonte: Último Segundo – iG