Vôos da Latam para Ilhéus serão aumentados no início de 2018

A Latam – uma das maiores empresas aéreas da América do Sul – vai aumentar a frequência doméstica dos voos para Ilhéus, entre janeiro e maio de 2018. Mais que isso: em suas revistas de bordo, vai divulgar os principais destinos turísticos do estado, incluindo Ilhéus. A estimativa é de que a Latam passe a operar 98 frequências semanais para Salvador, sendo oito delas para o Aeroporto Jorge Amado.

O governador Rui Costa assinou acordo com o diretor da Latam, Bruno Alessio, que garante os voos para o Aeroporto Jorge Amado. Por parte do Estado, haverá uma redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado no querosene de aviação usado pela Latam nas frequências para a Bahia.

Posição geográfica – “A Bahia tem uma das operações mais relevantes do país, a gente fala em mais de 500 voos por mês, é um número expressivo. A posição geográfica ajuda muito o turismo, pois é um dos maiores polos do Nordeste”, diz Alessio.

Recentemente, outra empresa aérea, a Azul, anunciou que a partir de 11 de dezembro, terá mais um voo para Ilhéus. O trajeto será entre o Aeroporto Santos Dumont, no Rio, até o Aeroporto Jorge Amado. Trata-se de uma rota sazonal que atenderá, inicialmente, o período da alta estação.

O anúncio da Azul coincidiu com o momento da transferência do equipamento da responsabilidade da Infraero para o governo do estado, que busca investidores para a modernização do “Jorge Amado”. O vencedor da concessão à iniciativa privada se comprometerá a realizar obra de recuperação da pista e de tráfego aéreo, permitindo pouso e decolagem de aeronaves maiores. Mas também terá a atribuição de realizar o estudo de localização, o projeto e o licenciamento ambiental para o novo aeroporto internacional.

Em 2016, o Jorge Amado recebeu mais de 550 mil pessoas, e até abril deste ano, a Infraero registrou a movimentação de 190 mil pessoas. No entanto o prefeito destaca que, ao longo dos anos, a cidade deixou de receber investimentos por falta de infraestrutura aeroportuária. De segunda-feira a sexta-feira o Aeroporto Jorge Amado opera oito com voos diários. Sábado e domingo aumenta em média mais dois ou três voos. Operam em Ilhéus as empresas Azul, Latam, Avianca e Gol.

F13onte: Secom Ilhéus