Você, empreendendo seu próprio sucesso (“Queira, você pode”)!

“Não deixe para depois o que pode fazer agora”: esta máxima é antiga, mas atual e verdadeira. Tempo perdido é riqueza jogada num bueiro… A “dica” é: corra atrás dos seus sonhos, realize seus planos e projetos. Mas, para sagrar-se vencedor, outra “dica”: autoaperfeiçoe-se. A disputa existe, é tensa e quem sair na frente chega primeiro – e ocupa um lugar privilegiado no ranking global.

1.Autoaperfeiçoando a si mesmo

Invista em você, qualifique-se. Seja o que quer ser, faça o que quer fazer, conquiste o que quer conquistar. Por que não? Você pode, sim senhor! Mas, aja rápido e com assertiva. Use atalhos (lícitos) para “chegar lá”. Cansaço? Preguiça? Nada disso! Encoraje-se: o campus da faculdade é receptivo e aprazível, local onde borbulha cultura, saber, conhecimento.

Se for o caso, mude de curso, de instituição – não estude o que não assimila, simplesmente para ter o status de bacharel. Estude, isto sim, para transformar-se, absorvendo conhecimentos que o impulsionem, não só à formatura, mas sobretudo ao domínio de técnicas e procedimentos, burilando seu autoaperfeiçoamento. Mas, atenção, sempre dentro do que você busca para si, dos seus sonhos, onde você encontra sua realização e completude. O dinheiro? Não se preocupe, ele vem!

Não trabalhe no que não o faz realizado. Poupe tempo, gastos, massa cefálica…

Bandeie para o canteiro dos seus sonhos e construa sua obra. Talvez na mesma empresa (Mudança linear, ascensão…), ou em outra filial ou até mesmo em outra empresa, e, quiçá, num negócio próprio…

2.Microempreendedor individual-MEI[1]

A Lei Complementar nº 128/2008 que alterou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006) cria a figura do Microempreendedor Individual. Essa é uma opção, fácil, baixíssimo custo (impostos, contador, papelada…) para você constituir seu próprio negócio, ser seu próprio patrão. No portal do Empreendedor você pode “abrir” sua empresa, em questão de minutos, ter seu próprio CNPJ, emitir nota-fiscal e iniciar sua atividade.

Grandes negócios começam pequenos…

Quer um baita incentivo? Então veja o exemplo do estadunidense Bill Gates, multibilionário, dono da Microsoft, uma das maiores corporações do mundo na área de tecnologia da informação (Dona do Windows). Ela começou humildemente “numa pequena garagem”, e, com muito trabalho e inteligência hoje é um expoente mundial.

Autoaperfeiçoar-se: ponha isso no seu crânio como objetivo financeiro, de ser e viver. Se se sentir pronto para alçar voo próprio, abra sua MEI (o custo de impostos é algo em torno de 5% do Salário Mínimo) e expanda seu talento, dê luz à sua criatividade, energize sua força de trabalho, produza bens e serviços e tenha uma existência alicerçada nos seus próprios passos, uma trajetória segura, longeva e feliz.

3.Você no mercado de trabalho – “o (a) melhor”.

Autoaperfeiçoar-se é palavra da hora, arma de sobrevivência na selva das competições.

Hoje, nesse mundo competitivo, um profissional quer “ser melhor que outro”, seja em que função ou atividade for. Essa qualificação, no âmbito das ciências econômicas, está no rol das “Estruturas de Mercado” e denomina-se “Concorrência Monopolística”[2]. Ora, quem é o “melhor” tem melhores ofertas de trabalho, maior demanda por sua mão-de-obra e melhores salários. Um exemplo típico é o CR7, o português Cristiano Ronaldo, eleito (2017) o melhor jogador de futebol do mundo: seus ganhos são astronômicos, associado ao prestígio internacional. Ou ainda, a cantora estadunidense Taylor Swift, uma cantora que supera milhões de discos vendidos (2017), acumulando fortunas imensuráveis.

Empreender o próprio sucesso é interessante porque você pouco depende dos outros e muito mais de si mesmo. Basta você querer e propor esse desafio para si mesmo. Essa é mensagem para pô-lo otimista, arregaçar as mangas e entrar em ação, afinal, “querer é poder!”.

Prof. Inácio Dantas

Do livro “Lições para o Autoaperfeiçoamento Profissional”

[1] https://portaldoempreendedor.adm.br/registrar-mei-microempreendedor-individual

