Acordo entre o poder público e comerciantes dos traillers de Ilhéus, devolve vista à Avenida Lomanto Jr. Estou aqui para tecer o devido reconhecimento ao executivo municipal de Ilhéus que se sensibilizou com o artigo de minha autoria “Ilhéus Toldos Trucks: o retorno das feiras livres?”, e percebeu a necessidade de devolver a vista da baía do pontal e disciplinar a correta ocupação do espaço público próximo a obra da nova ponte Pontal-Centro de Ilhéus, sobretudo um espaço turístico da nossa cidade de Ilhéus que é a Avenida Lomanto Jr.

Como jornalista, estou ciente sobre o cumprimento do meu papel para o bem comum, e como cidadã fico feliz por ver que nós, munícipes, com pequenos gestos e atitudes podemos fazer um lugar melhor.

É isso aí pessoal! Há ainda muito o que ser feito, mas com perseverança, paciência e amor, damos largos passos. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser!

