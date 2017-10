V Feira das Profissões acontece de 25 a 27 na UESC

Mirando nos futuros ingressantes da universidade, a UESC promoverá nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017, a V Feira das Profissões: Orientações para uma Carreira Profissional. Esse evento proporciona aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede pública e privada, conhecer melhor os cursos ofertados com o auxílio de docentes e discentes da UESC. O objetivo é fornecer subsídios para a importante tarefa de escolher por uma carreira profissional.

Nesse contexto, serão apresentadas às Unidades de Ensino, os cursos oferecidos e as ações de apoio aos alunos. Serão descritos os perfis dos profissionais formados pelos diversos cursos e sua atuação no mercado de trabalho por meio de stands montados, nos quais poderão tirar dúvidas sobre os cursos da graduação da UESC, juntamente com os estudantes universitários veteranos.

Objetivos:

Apresentar um panorama dos cursos da Universidade Estadual de Santa Cruz.

Público Alvo:

Estudantes do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas.