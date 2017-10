Uma longa conversa e “verdade chinesa”

Por Anna de Oliveira

A esperada licitação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), deve acontecer até maio de 2018, conforme informou o Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, durante a inauguração em Bom Jesus da Lapa do maior parque solar da América Latina.

À jornalista Priscila Natividade, do Correio, o Governador declarou que “a licitação está a cargo do governo federal, mas o estado da Bahia está tentando acelerar esta licitação”.

De acordo com informações do Correio, associações baianas de Produtores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e de Algodão (Abapa) solicitaram a retomada das obras da Fiol na Casa Civil do governo estadual, na semana passada. Destacaram também as dificuldades de logística que os produtores têm encontrado para escoar a produção de grãos e fibra na região Oeste da Bahia. “A ferrovia será muito importante não só para o agronegócio, mas também para o futuro econômico e social da nossa região”, pontuou o vice-presidente da Aiba, David Schmidt.