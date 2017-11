Últimos preparativos para a 6ª etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei

Neste final de semana, dias 11 e 12 de novembro, o Campeonato Baiano de Futevôlei promete movimentar as areias na praia da Avenida Soares Lopes, em Ilhéus. Ao todo, 100 atletas estarão presentes na 6ª etapa do estadual, com 50 duplas disputando a tabela que terá chave única com todas as duplas se enfrentando, sendo que as quatro que apresentarem o melhor resultado, se encontrarão na semifinal. Para a etapa de Ilhéus, são aguardadas pelo menos 700 visitantes – entre desportistas, árbitros, comissões técnicas – durante os confrontos.

Segundo os organizadores, uma moderna arena esportiva, composta por duas quadras com arquibancadas para o público já está sendo montada na praia, ao lado da Catedral de São Sebastião. O espaço receberá atletas nas categorias Masculino B com 24 duplas; Feminino com 8 duplas e Masculino Master com 8 duplas. De acordo com Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia (FAFEB), a dupla que realizar mais pontos nas etapas acumuladas será a campeã.

A programação – Amanhã (10), será o sorteio que definirão a ordem das duplas. Já a programação oficial começa no sábado (11), às 8 horas com a série B. No domingo (12), as disputas iniciam às 9h com as categorias Master, profissional e feminino, indo até às 16 horas. Para este evento, são esperados alguns nomes do futevôlei brasileiro, a exemplo do atleta de Morro de São Paulo, Charles Sena dos Santos (Neguinho), primeiro lugar do ranking estadual. Também o Mateus Caniggia, 10 vezes campeão baiano. Outra estrela esperada é Marcelo Ramiro (Marcelinho), brasiliense, cinco vezes campeão mundial. A dupla Robert Silva Almeida (Reca) e Raphael Rocha dos Santos (Sopha), estarão representando Ilhéus no campeonato.

O diretor de Esportes da Prefeitura de Ilhéus, Danilo Rabat, ressaltou a importância do município sediar um evento deste porte. “Temos a oportunidade de ver os atletas atuarem profissionalmente aqui, em nossa cidade”. Danilo comemora o fato de Ilhéus receber grandes eventos nestes meses, afirmando que o município se consolida no cenário esportivo não apenas estadual, mas nacional. “O futevôlei vem crescendo dentro de Ilhéus e os eventos servem também para divulgar ainda mais o esporte”, avalia.

