Interessados têm uma nova opção para gerar renda e podem escolher quando e o quanto dirigir

Conseguir dinheiro ao toque de um botão. Essa é a praticidade que a Uber traz para as pessoas. A partir de hoje, dia 06 de novembro, os interessados em dirigir como parceiros da Uber e gerar renda, seja como complemento ou como principal fonte, já podem se cadastrar pelo site uber.com/dirija.

Ser um motorista cadastrado na plataforma é ideal para quem busca independência no seu dia a dia, sendo seu próprio chefe e escolhendo seus horários. Hoje, já são mais de 500 mil motoristas parceiros que geram renda para si e suas famílias ao toque de um botão em todo o Brasil. Os interessados podem dirigir seus próprios carros, um carro de outra pessoa ou mesmo um veículo alugado – mais em t.uber.com/aluguel.

Região – além de Itabuna e Ilhéus, a Uber já opera em Vitória da Conquista e Porto Seguro e está presente em mais de 100 cidades do Brasil.

Para se cadastrar

Acesse uber.com/dirija e faça o cadastro

Inclua sua CNH com observação Exerce Atividade Remunerada (EAR) – para conseguir essa observação basta procurar o posto do DETRAN mais próximo

Cadastre o CRLV de um veículo que cumpra os pré-requisitos (t.uber.com/veiculos.aceitos – sendo 2008 ou mais novo, com 4 portas e Ar Condicionado). O carro pode ser inclusive alugado (t.uber.com/aluguel) diretamente com as locadoras com valores a partir de R$ 1.399 por mês.

Segurança

A Uber se preocupa muito com a segurança. Para isso conta com tecnologia para auxiliar motoristas parceiros antes, durante e depois de cada viagem. Além disso os motoristas parceiros têm acesso ao suporte 24 horas e a uma cobertura de seguro para acidentes. Verificações de informações pessoais, como Cartão de Crédito e CPF dos usuários, são feitas para que o parceiro saiba com quem vai viajar.

Antes de cada viagem

Não há viagens anônimas

Antes de iniciar qualquer viagem, todos os usuários da Uber devem necessariamente se cadastrar na plataforma. É necessário inserir cartão de crédito ou CPF antes de ter acesso ao aplicativo.

Anonimização de telefones

A Uber utiliza a tecnologia para ocultar os números de telefone de usuários e motoristas, pois as informações de contato são confidenciais. Dessa forma, todas informações pessoais ficam protegidas mesmo quando o motorista entra em contato com os usuários.

Navegação no app

Quando o usuário indica o local de destino, o motorista recebe instruções detalhadas no app. Assim, pode se concentrar mais no trânsito e dirigir com mais cuidado.

Sempre no mapa

A Uber registra os dados de GPS de todas as viagens, ou seja, não existem viagens anônimas. Assim, a plataforma sabe com quem o motorista parceiro está viajando e onde está indo, o que incentiva a segurança e responsabilidade.

Sistema de avaliações

O motorista avalia o usuário após cada viagem. O sistema da Uber mantém essas avaliações para que todos os usuários sejam tão educados quanto o motorista parceiro. Os usuários que forem denunciados por violarem os termos de serviço podem perder o acesso à plataforma da Uber.

Suporte 24 horas, todos os dias

Os parceiros contam também com uma equipe de suporte que analisa todos os incidentes reportados, caso a caso.

Pedro Prochno – Gerente de Comunicação da Uber

Atalija Lima – Gerente de Comunicação da Uber

