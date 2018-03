Trailers e ambulantes na Soares Lopes terão novo espaço em junho

Em prol do Plano de Revitalização e Reordenamento da Avenida Soares Lopes, as secretarias municipais de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplandes) e Indústria e Comércio (Sedic), vão readequar Trailers e ambulantes que comercializam alimentos na localidade. Durante reunião realizada hoje (8), pela manhã com os donos dos empreendimentos, ficou decidido que o Núcleo de Projetos da Seplandes vai apresentar, dentro de 45 dias, um projeto que define novo espaço que dará conceito estético e socioeconômico aquela localidade. De acordo com a decisão, os comerciantes terão até o final do mês de junho deste ano para cumprirem o acordo estabelecido com os órgãos municipais.

A partir desta data, os reboques passaram a estacionar naquela região do centro apenas das 17 horas à meia noite, podendo ser estendido por mais um tempo no período da alta estação. Mas, acabou o trabalho do dia, os trailers são removidos até o horário de funcionamento do dia seguinte. O acordo também define regras como limpeza do novo local, com o apoio dos próprios comerciantes. Participaram da reunião, o vice-prefeito de Ilhéus, José Nazal Pacheco Soub, acompanhado do secretário municipal de Indústria e Comércio, Paulo Sérgio Santos e do diretor de fomentos da Sedic, Júlio Melo. Também, representando as associações, Hamilton João dos Santos e mais 12 donos de empreendimentos na avenida.

Valorização do cenário – “Essa iniciativa deu muito certo com os trailers da Avenida Lomanto Junior. Hoje, quem passa por ali, pode desfrutar durante de um cenário diferente visto daquele ponto. A proposta é dar mais conforto e menos transtornos aos consumidores, turistas e comerciantes”, argumenta José Nazal, que também ocupa a pasta da Seplandes. Ele informa ainda que, uma outra reunião vai definir a segunda etapa dos arranjos a cerca daquela artéria. “Com a chegada da nova ponte que ligará o centro de Ilhéus ao Pontal, vamos relocar os quiosques de coco que ocupam o espaço lateral entre a Praia da Avenida e a Catedral. A pista de acesso à ponte passará naquela região, e, consequentemente, teremos que fazer o recuo destes quiosques”, acrescenta Nazal.

O titular da Sedic, Paulo Sérgio, classifica a ação é a continuidade da revitalização do comércio de Ilhéus que o município pretende fazer nos próximos meses. Para ele, “a proposta atende aos comerciantes, dar segurança ao consumidor e ajuda a valorizar a Avenida Soares Lopes, que é um projeto urbanístico do paisagista, Roberto Burle Marx. Com isso, temos como meta garantir mais oportunidades de negócio, geração de emprego e incremento na economia municipal, além de criar condições que asseguram o bem-estar da coletividade”, afirmou o secretário.

Fonte: Secom Ilhéus