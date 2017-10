Temer vetará lei que estabelece censura na internet

A assessoria de Comunicação do Palácio do Planalto divulgou nota informando que o presidente da República, Michel Temer, vetará o artigo do projeto que altera a legislação eleitoral que exige dos provedores de aplicativos e redes sociais a suspensão de publicação quando for denunciada por ser falsa ou incitar ódio durante o pleito. O presidente teria atendido a um pedido do deputado Áureo (SD-RJ), autor da emenda que trata do assunto, após conversa, por telefone, na manhã desta sexta-feira (6).

O projeto (PLC 110/2017) foi aprovado pelo Senado na última quinta-feira (5).

O relator da matéria no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE), já havia adiantando haver possibilidade de veto ao dispositivo que obriga a retirada de conteúdo publicado em rede social, sem necessidade de ordem da Justiça. A medida repercutiu na imprensa e recebeu críticas na internet dos que a consideram uma forma de censura.

O texto aprovado no Senado determinada que, se houver denúncia, é obrigatória a retirada do ar, em 24 horas, de postagens com discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa contra partido ou coligação. Fernando Bezerra lembrou que a intenção dos parlamentares era coibir a disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news.

Fonte: Agência Senado