Teatro Municipal apresenta espetáculos de dança no fim de semana

O Teatro Municipal de Ilhéus apresenta esta semana dois espetáculos protagonizados por alunos da Escola de Ballet Dinâmica e Movimento, sob a direção da professora Dulce Drummond. O musical infantil “A bela adormecida” acontece a partir das 18 horas deste sábado (11) e domingo (12), e “Surpreender”, também no sábado, com início previsto para as 20h30min. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na bilheteria do teatro, a preços promocionais.

Com aulas de balé clássico, dança moderna, jazz e sapateado, a Escola de Ballet Dinâmica e Movimento promove o estudo e a disciplina da dança há três décadas, além de encorajar a autoconfiança pessoal e o sentido de grupo, através da dança solo, duo, trio ou em grupo. A escola é filiada ao Royal Academy of Dance.