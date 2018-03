Sutran intensifica fiscalização em transporte escolar de Ilhéus

A Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran), com o objetivo de garantir a segurança dos alunos que fazem o uso diário do transporte escolar, está intensificando a fiscalização de motoristas permissionários que atuam nesta atividade em Ilhéus. A medida visa identificar os veículos que ainda estão atuando cladestinamente e exigir, além da formalização, um serviço de qualidade à população formada basicamente de crianças e adolescentes. Se não ocorrer a vistoria o veículo pode ser multado.

De acordo com Rodrigo Cerqueira da Silva, chefe do setor de Transporte Público da Sutran, dos 120 veículos cadastrados na prefeitura somente 50 estão em situação regular no município, enquanto outros 70 veículos continuam transportando estudantes de forma irregular em Ilhéus. “Esta ação é um procedimento essencial para exercer a atividade com segurança. Em janeiro deste ano os permissionários que prestam serviços de transporte escolar foram convocados para regularizar o serviço junto ao órgão de trânsito”, afirmou.

O chefe do setor de Transporte Público da Sutran alerta que em caso da não renovação do alvará ou retirada do veículo prestador de serviço de transporte escolar no prazo de 60 dias do vencimento será automaticamente cancelada sua permissão. “Se não regularizar o cadastro junto à prefeitura fica considerado transporte irregular de passageiros. Somente poderão ser licenciadas as vans com no máximo oito anos de fabricação, em perfeito estado de conservação, com documentos comprovados através de vistoria”, ressaltou.

Fonte: Secom Ilhéus