Sutran dá prazo a proprietários e pode leiloar veículos apreendidos

A Superintendência de Trânsito de Ilhéus (Sutran), publicou ontem (4), na edição do Diário Oficial do Município, por meio da Portaria de n.º 163/2017, uma notificação que dá um prazo de 30 dias para que os proprietários de veículos automotores apreendidos pelo órgão, compareçam à sua sede, localizada na avenida Governador Roberto Santos, 86-A. O objetivo é prestar as devidas informações quanto a regularização dos referidos veículos e condutores.

De acordo com o Edital, está previsto também, mas ainda sem uma data definida, a realização do segundo leilão dos veículos que não foram resgatados por mais de 60 dias, acomodados no pátio do órgão, em Ilhéus. Segundo dados da Sutran, o quantitativo de 350 veículos passará por análises a fim de que sejam iniciados os processos de abertura dos lances – que poderão ser feitos tanto presencialmente quanto pela internet, assim que estiver definida a data do leilão.

O diretor Gilson Nascimento disse que a legislação de trânsito é muito rígida quando relacionada a prazos. Segundo ele, hoje, com 60 dias, os veículos são automaticamente processados em leilões. “Diante disso, o prefeito Mário Alexandre postergou o prazo de regularização, visando garantir o direito desses proprietários usuários, de organizarem suas pendências”, pontuou.

A Sutran informou que enviou, previamente, comunicados por meio de e-mails e cartas endereçadas aos proprietários.

Fonte: Secom Ilhéus