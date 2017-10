Surfistas de mais de 10 países já estão inscritos no Mundial de Surf em Itacaré

Fonte: NewsItacare.com

Surfistas profissionais de mais de 10 países, e que disputam o título de Campeão Mundial de Surf 2017, já confirmaram presença no QS 1.500 masculino (((Itacaré Surf Sound Festival))) que acontecerá entre 26 e 29 de outubro, na Praia da Tiririca. Dentre os grandes nomes do surf mundial estará em Itacaré o atleta Adriano de Souza, mais conhecido como Mineirinho, surfista profissional brasileiro, campeão mundial de surfe da World Surf League em 2015, sendo o segundo brasileiro da história a se tornar campeão do mundo. E as inscrições continuam abertas com a expectativa da etapa de Itacaré ser uma das mais disputadas do mundo.

Realizado pela World Surf League (WSL) e pela Prefeitura Municipal, a etapa do mundial de surf de Itacaré vai distribuir US$20 mil em prêmios e vai colocar mais uma vez a cidade como uma referência internacional do esporte. E como grande diferencial será o alerta para a preservação ambiental: durante o mundial entidades como o Recicla Itacaré, Instituto Floresta Viva, Instituto Baleia Jubarte, Mecenas e Associação de Surf de Itacaré, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e Educação, estarão desenvolvendo ações educativas com estudantes das redes públicas e particulares, e os próprios participantes do evento, mostrando a importância da preservação do meio ambiente com palestras, atividades de coletas, exposições artísticas e plantio de mudas.

O retorno do Mundial de Surf para Itacaré foi uma ação do prefeito Antônio de Anízio e do diretor de planejamento Cleber Miranda, que desde o mês de fevereiro vêm se reunindo com representantes da WSL South América, empresa responsável pelo evento, manifestando o desejo da cidade de voltar a sediar o mundial. De acordo com o prefeito, Itacaré é hoje conhecida a nível internacional pelo surf e não poderia continuar de fora do mundial, não somente pelo incentivo ao esporte, mas pelo retorno que eventos como esse trazem para o turismo local, movimentando a economia da cidade. O Mundial QS1.500 masculino Itacaré Surf Sound Festival e o Onda Fest Itacaré contam ainda com o apoio da South to South, Associação de Surf de Itacaré, Governo da Bahia, Instituto Floresta Viva, Pousada Terra Boa e Grou Turismo.