SURFISTA ILHEENSE PODE LEVAR TÍTULO BAIANO EM MORRO DE SÃO PAULO

O surfista ilheense Fabrício Bulhões, 21 anos, pode se tornar campeão do Circuito Estadual Amador de Surf 2017, neste final de semana (dias 18 e 19), quando será disputada a segunda etapa do Circuito Salt de Surf, nas ondas da paradisíaca Morro de São Paulo, em Cairu, baixo-sul do Estado. Fabrício, que integra o time da Dynamic Style, lidera o certame na categoria Open. Caso vença a competição e seus rivais mais próximos não avancem às etapas finais, ele pode sair de lá com a taça na mão.

“Estou focado em fazer uma boa prova, apresentar meu surf e dar o melhor de mim. Estou me preparando bem, treinando forte, me alimentando bem e dormindo cedo para chegar com as melhores condições”, afirmou Fabrício, que desembarcou em Morro de São Paulo na quarta (15) para treinar nas ondas locais.

Na categoria feminino, a surfista Danielle Albuquerque (19) será destaque nas águas de Morro de São Paulo. Ela, que já conta com os títulos de tricampeã baiana, campeã brasileira Open e vice-campeã brasileira Júnior, não está medindo esforços para faturar mais essa competição. “Tenho surfado todos os dias e me preparo com foco nas competições. Eu adoro surfar e gosto ainda mais de competir”, disse Dani, como é conhecida.

Além de Dani e Fabrício, o time da Dynamic Style chega forte para a disputa da competição com um total de oito atletas. Para o shaper Manuel Leite, que lidera o time, apoiar atletas e competições é a melhor forma de fomentar o surf.

“Desde que comecei a fabricar pranchas, há mais de 30 anos busco apoiar atletas, e muitos surgiram no cenário graças a este apoio, como Jojó de Olivença, que é referência no surf do mundo. Esta é uma missão da Dynamic, apoiar eventos, formar atletas”.

O cast de Manuel Leite hoje conta com 16 atletas em todas as categorias e, também, com atletas fora da Bahia, como Ytalo Teixeira (Ceará), Eloy Lorenzo (Hawaii) e Tito Cezar (Austrália) .

CIRCUITO SALT DE SURF 2017

A segunda etapa do Circuito Salt de Surf 2017 é realizada pelo Rabello Grupo Empresarial, com o apoio do Morro de São Paulo Surf Club. A Dynamic Style apoia o Circuito Sal de Surf com premiações em cinco categorias.

Fonte: Pimenta Blog