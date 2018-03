STF arquiva investigação por crime eleitoral contra senador José Serra

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira o arquivamento do inquérito que investigava o senador José Serra por suposta prática de caixa dois na campanha eleitoral de 2010, quando disputou a presidência da República.

A ministra acatou o parecer da Procuradoria Geral da República, afirmando que como Serra tem mais de 70 anos o crime prescreveu. O inquérito foi aberto no ano passado, durante a gestão do procurador Rodrigo Janot, com base na delação premiada do empresário Joesley Batista.

Em nota, a defesa do senador comentou que a decisão da Ministra Rosa Weber coloca fim a uma investigação que já teria nascido morta por falta de fundamentos ou elemento indicativo da prática de crime.