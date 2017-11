SESC agita Centro Histórico e arrecada 1.500 quilos de alimentos

Quinhentos e trinta atletas participaram neste domingo (12) do Circuito SESC de Corrida e Caminhada, realizado em Ilhéus, movimentando as avenidas Dois de Julho e Soares Lopes, Centro Histórico da cidade. A proposta do evento é promover o bem-estar da família reunindo atletas masculino e feminino nas categorias aberta e comerciário.

A competição existe – mas, segundo os organizadores – o principal objetivo é “fazer a pessoa se movimentar”. Há, também, a contrapartida social. Para se inscrever o participante doou alimentos estocáveis e a competição arrecadou 1.526 quilos, distribuídos entre a Associação Centro Educacional de Ação Integrada (que atende a 198 crianças), Casa da Criança Daniel Rebouças (120 crianças e adolescentes) e Escola Dom Bosco (88 crianças e adolescentes).

Este ano, o circuito tem previstos 13 etapas em diversas cidades da Bahia. Ilhéus foi a 11ª, restando ainda provas em Vitória da Conquista (19) e Porto Seguro (03.12). O percurso para a corrida é de cinco quilômetros (14 anos em diante) e 10 quilômetros (18 anos em diante), enquanto para a caminhada tem três quilômetros (faixa etária livre). O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus.

O Sesc atua nos campos da cultura, educação, lazer, saúde e assistência, beneficiando, prioritariamente, o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo. Também é voltado para atendimento à família do trabalhador, desenvolvendo serviços e atividades. O resultado oficial do evento será disponibilizado nos próximos dias no site www.sescbahia.com.br

Fonte: Secom