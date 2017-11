Seminário vai discutir ações para o desenvolvimento dos municípios

O encontro terá a participação de prefeitos, secretários e agentes de desenvolvimento do Sul da Bahia

Por: Viviane Cabral

Ilhéus – A formação de um ambiente que contribua para o desenvolvimento econômico local, paralelo às ações de fomento às políticas públicas na gestão municipal, é o foco do Seminário Gestores Públicos do Sul da Bahia. O evento vai ser realizado pelo Sebrae, em parceria com a Associação de Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (Amurc), entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no Eco Resort Tororomba, em Olivença, distrito de Ilhéus.

O encontro vai reunir prefeitos, secretários e agentes de desenvolvimento do Território Litoral Sul, com o objetivo de engajá-los em ações com base no fortalecimento dos micro e pequenos negócios. No primeiro momento, os atores públicos municipais serão capacitados para a implementação dos eixos compras públicas; desburocratização; agente de desenvolvimento e espaço do empreendedor.

A gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, explica que o evento visa levar mais conhecimento aos gestores e secretários sobre a Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas, focando na implementação de políticas públicas locais. “Esperamos que eles saiam do evento conscientes do impacto que as micro e pequenas empresas promovem nos municípios e que possam prever ações que serão utilizadas para fomentar esses segmentos”.

Paralelo às ações de fomento, o seminário abre espaço para a apresentação de experiências exitosas que estão sendo desenvolvidas pela Gestão Pública Municipal, através do Programa Gerencial e Institucional às Prefeituras do Litoral Sul, projeto desenvolvido pela Amurc em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz. “Atualmente, com dez fóruns em funcionamento, os secretários municipais estão sendo capacitados para atuarem de forma eficaz na condução das políticas públicas”, declarou o presidente da Amurc e prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio.

Programação

O evento começa no dia 30, às 14hs, com oficinas de Compras Públicas e sobre a Rede Sim. Logo mais às 18h, acontece a abertura oficial do evento, com a presença do superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, e autoridades locais. No mesmo dia, será realizada a palestra com o ex-prefeito da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, Pedro Bertolucci.

No segundo dia, os secretários municipais vão apresentar experiências, ações estruturantes e um planejamento para 2018 dos fóruns de Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura e Desenvolvimento, Cultura, Planejamento e Financeiro, Turismo, Procuradores e de Comunicação. No final do encontro, o Instituto Nossa Ilhéus vai realizar uma oficina para a elaboração de um plano de metas para os municípios.

