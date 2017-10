Segurança no mar: aprovados em concurso precisam ser convocados pois efetivo de salva-vidas é insuficiente, declara vereador

Na sessão realizada na Câmara de Vereadores desta última terça-feira (17), o vice-presidente da Assembléia Legislativa Municipal de Ilhéus, Gil Gomes, solicitou ao Executivo a convocação imediata dos 79 salva-vidas aprovados no último concurso da Prefeitura de Ilhéus realizado em 2016.

O pedido tem como justificativa a extensa faixa litorânea da cidade, bem com a chegada da alta estação, quando a movimentação nas praias aumenta substancialmente. Além disso, o efetivo de salva-vidas é insuficiente para a demanda existente e a convocação destes profissionais trará mais segurança aos frequentadores de nossas praias.

O vereador Gil Gomes afirma que “a saída para o desenvolvimento de Ilhéus é o turismo, e através do cuidado e segurança com os visitantes nas praias, que são nosso maior atrativo, faremos com que essas pessoas retornem mais vezes, tragam familiares e amigos gerando renda para nosso município”. Ele acredita que através da convocação dos concursados, munícipes e turistas poderão desfrutar das praias com mais conforto e tranquilidade.

Representantes dos aprovados participaram da sessão e afirmaram que passaram por todas as etapas do certame, e após a homologação do mesmo, ainda aguardam a convocação. Segundo o munícipe Múcio Fahning, existe necessidade de mais pessoas trabalhando, pois o atual contingente não cobre o litoral da cidade. Segundo ele, Ilhéus registrou 14 mortes por afogamentos por falta de vigilância de salva-vidas nas praias no ano passado.

* Com informações da Ascom da Câmara de Vereadores de Ilhéus