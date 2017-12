CONCHA ACÚSTICA REABRE DIA 15 COM SHOW DE VANESSA DA MATA

A cantora Vanessa da Mata se apresenta na Concha Acústica de Ilhéus, no próximo dia 15 de dezembro, às 20 horas. O show da turnê Caixinha de Música, da artista mato-grossense, marca a reabertura do espaço, que passou por obras de requalificação nas últimas semanas. As melhorias incluem a recuperação total de todo sistema elétrico e hidráulico, além da substituição do piso em cerâmica, pintura das áreas interna e externa, reforma dos portões de acesso, recuperação dos banheiros, camarins, além de nova iluminação interna e externa.

Ainda trabalham no local, as equipes da secretaria municipal de Infraestrutura Transportes e Trânsito (Seintra) e de Serviços Urbanos (Secsurb), em parceria com o Governo do Estado. Segundo o secretário de Turismo e Esporte de Ilhéus, Roberto Lobão, a reabertura tem a proposta de manter o caráter multicultural do espaço. “A intenção é manter abertas pautas e atividades artísticas, local e de fora também. O espaço poderá ser alugado para eventos, exposições, shows e feiras também”, explica.

Ele conta também que as principais correções foram a acessibilidade e a iluminação, contudo, as intervenções estão sendo feitas de forma a manter o aspecto original da estrutura. “Para ser aberta ao público, ainda restam pequenos ajustes que devem ser corrigidos até o começo da próxima semana”, completa.

O local – A Concha Acústica foi inaugurada em 12 de novembro de 1988 e está localizada numa das áreas mais nobres da cidade, a Avenida Soares Lopes. Com a capacidade de comportar cerca de 10 mil pessoas, a Concha já recebeu eventos memoráveis ao longo dos anos. Recentemente governo do estado e município estuda a possibilidade de integrar o equipamento ao Centro de Convenções.

A cantora buscou inspiração em grandes nomes da música brasileira como Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Milton Nascimento e Orlando Silva. Ouviu também os ritmos regionais como o carimbó, dos discos trazidos da Amazônia e também ouviu samba, música caipira e até música brega italiana, sons que chegavam pelas ondas da rádio AM.

FONTE : SECOM