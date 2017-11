Sebrae promove capacitações gratuitas em Itabuna e Ilhéus

Por: Viviane Cabral

A programação contempla microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e também futuros empreendedores

Ilhéus – Em comemoração à Semana Global do Empreendedorismo 2017, que acontece esta semana em todo o estado da Bahia, o Sebrae promove oficinas e capacitações gratuitas nos dias 7, 8 e 10 de novembro. As inscrições já estão disponíveis na loja virtual do Sebrae Bahia, ou pelos telefones (73) 3613-9734, em Itabuna, (73) 3634-4068, em Ilhéus, ou ainda pela Central de Relacionamento Sebrae, pelo 0800 570 0800.

O movimento mundial acontece oficialmente em todo o Brasil na terceira semana de novembro, com o objetivo de desenvolver diversas ações voltadas ao empreendedorismo. O aumento no número de pessoas em busca do próprio negócio, em função do desemprego, tem elevado a preocupação sobre a preparação desses empreendedores na condução dos empreendimentos.

“Por isso, o objetivo dessas atividades visa chamar a atenção dessas pessoas sobre o processo necessário de preparação para empreender em qualquer negócio. Por um lado, a ideia é reduzir o índice de mortalidade das empresas e, por outro, incentivar o empreendedorismo mais responsável”, destacou o gerente adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michel Lima.

Programação

Em Itabuna, a semana inicia com a Oficina Sei Controlar Meu Dinheiro, na terça-feira, 7, das 18h às 22h, na sala de Treinamento Sebrae Itabuna, na Rua Paulino Vieira, 175, Centro. Com uma carga horária de quatro horas, os microempreendedores individuais terão acesso a conteúdos sobre controle de caixa, contas a receber, contas a pagar e caixa futuro.

No dia seguinte, 8, no mesmo local e horário, está prevista a Oficina Pratique – Abordagem de Vendas, para empresários de micro e pequenas empresas. A carga horária é de quatro horas, com as seguintes atividades: Oferta do Dia; Estudando o Produto ou Serviço; Estudando o Consumidor e Simulando o atendimento de vendas.

A semana de atividades encerra no dia 10, em Itabuna, com a oficina Sexta da Oportunidade – Como Planejar o seu Negócio, com carga horária de quatro horas, das 13h às 17h. A programação desse dia é voltada para aqueles que desejam montar o seu próprio negócio.

Em Ilhéus, acontece a clínica tecnológica Técnicas de Vitrinismo – Como Tornar a Vitrine de sua Loja Mais Atraente, na quarta-feira, 8, das 18h às 22h, na sala de treinamentos do Sebrae Ilhéus, na Praça José Marcelino, 100, Centro. O público-alvo é composto por microempresas.

Já no dia 10, é realizada, no mesmo local, a oficina Sexta da Oportunidade em Modelagem de Negócios – Canvas. O encontro único de quatro horas terá apresentação expositiva e prática da ferramenta de modelagem de negócios Canvas, de forma que o participante possa sair da oficina com uma modelagem do seu empreendimento.

Serão abordados os seguintes conteúdos: segmentação de clientes; proposta de valor; canais de comercialização e comunicação; relacionamento com cliente; fontes de receita; recursos principais; atividades principais; parcerias-chave e custos principais.

