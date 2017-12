Sebrae oferece mais de 70 cursos gratuitos online

O Sebrae está com cursos gratuitos online, disponíveis no Portal de Educação a Distância – EAD, voltados para quem quer abrir um negócio ou já tem uma empresa, com direito a certificação.

As capacitações são voltadas para a área de gestão, cooperação, empreendedorismo, finanças, inovação, leis, mercado e vendas, organização, pessoas e planejamento. Além de cursos, estão disponíveis os seguintes tipos de soluções: papos de negócios, oficinas por celular, dicas, jogos, minicursos, vídeos, ebooks, quizzes e podcasts.

Inscrições

Para quem já tem cadastro no portal EAD Sebrae, basta clicar em “Quero me Matricular”, e a matrícula é realizada imediatamente. Em seguida, a pessoa receberá um e-mail de boas-vindas e poderá iniciar o curso.

Para os donos do próprio negócio, é necessário informar o CNPJ da empresa ou da empresa em que trabalha. Esta informação é obrigatória para realizar a matrícula nos cursos.

É permitido matricular-se em um único curso de cada vez. Desse modo, uma nova matrícula somente poderá ser feita após a conclusão do curso em andamento.