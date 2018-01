Sebrae Bahia e ABI firmam parceria para revitalizar jornais do interior do estado

Iniciativa vai levar consultoria empresarial, com aplicação de diagnóstico e intervenções na gestão desses empreendimentos

O Sebrae da Bahia já está com o planejamento estratégico completo para iniciar, em parceria com a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), o projeto de estruturação e revitalização dos pequenos e médios jornais impressos do interior do Estado. A entidade prevê um investimento inicial em torno de R$ 20mil a R$ 30 mil para os primeiros 15 jornais que darão início ao programa, que deverá ser implantado ainda no primeiro trimestre de 2018.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae, Franklin Santos, o órgão vai atuar dentro de sua expertise, considerando o processo de orientação para aprimoramento da gestão das micro e pequenas empresas. “Utilizaremos a metodologia de Consultoria Empresarial, que contempla as seguintes etapas: aplicação de um diagnóstico nas empresas para identificar e priorizar as insuficiências de gestão a serem superadas; e realização de intervenção na gestão das empresas, através de cursos e consultorias complementares”, informou.

O diretor superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, avalia como positivo o impacto que o projeto vai causar nas regiões em que esses jornais estão instalados. “Todo empreendimento tem sua relevância para as economias locais, especialmente os micro e pequenos negócios, que são parte vital para renda de famílias em toda a Bahia. E não é diferente com esses empreendimentos com os quais vamos trabalhar, pois os jornais são geradores de emprego e renda nas localidades onde atuam, sem contar o papel dinamizador da economia por meio da circulação de informações. Obviamente, o olhar do Sebrae para essas empresas se dará sob as peculiaridades de sua atividade. Mas a essência dos conceitos de gestão e planejamento se mantém, independente do segmento com o qual trabalhamos”, pontuou.

Khoury salientou que muitos proprietários de jornais podem não dispor do tempo necessário para acessar conteúdos que os ajudem na gestão de suas empresas e que levar essa possibilidade até esses empreendimentos mostra o grau de comprometimento que a ABI tem com o seu setor. “E disseminar conhecimento é, justamente, um dos objetivos do Sebrae. Portanto, trata-se de uma parceria que converge com a missão da nossa instituição e esperamos poder contribuir, da melhor forma possível, para o aprimoramento da gestão desses empreendimentos”, completou.

Segundo o presidente da ABI, Domingos Meirelles, que estará na Bahia em janeiro próximo para dar continuidade à divulgação do projeto, a revitalização do pequeno e médio jornal do interior tem uma grande importância sobretudo pelo ponto de vista historiográfico. “São referências. É o registro do cotidiano de pequenas comunidades, e que a grande imprensa não vai retratar pequenos detalhes da vida interiorana. Esses registros marcados no papel impresso tem muita relevância, porque o papel é eterno”, sintetizou.

O projeto na Bahia tem à frente o jornalista e conselheiro da ABI, Fábio Costa Pinto, que já está com equipe pronta e aprovada pela casa, aguardando para dar início à parte gráfica e editorial dos jornais contemplados. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Ângelo Coronel (PSD), que também apoia o projeto, salientou a necessidade de se resgatar a origem da imprensa, que são os jornais pequenos. “Afinal, todo grande jornal já foi pequeno um dia. Precisamos dar todo o apoio para que esses jornais não morram. Vamos dizer assim, que eles ressuscitem para o bem da sociedade baiana e brasileira”, completou.

O deputado Marcelino Gallo (PT), um dos encorajadores do projeto no estado, voltou a ressaltar a importância de ações que se incentivem a restauração e estruturação desses veículos de comunicação tradicionais, tanto no interior, como na capital. “A proposta é revitalizar esses jornais de longa duração que estão presentes nessas localidades e contam a história dos homens que ali vivem. É um projeto que vamos apoiar, no intuito de preservar esses pequenos jornais para que eles possam sobreviver”, concluiu.

Fonte: Agência Sebrae de Notícias Bahia – Jornal Repórter