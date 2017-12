Saiba quais filmes e séries entram no catálogo da Netflix em dezembro

Dentre os destaques estão as novas temporadas de The Crown, Scandal, Fuller House

O último mês do ano já chegou e com ele as férias, as festas de fim de ano e uma maior quantidade tempo livre para curtir um filme ou uma série no Netflix. Em dezembro, o serviço de streaming tirou algumas produções audiovisuais da sua lista, mas também inclui 19 novas séries e filmes novos para os seus clientes. Dentre os destaques estão as novas temporadas de The Crown, Scandal, Fuller House. Confira a lista completa:

1º de dezembro

Dark – 1ª temporada

Scandal – 6ª Temporada

Saúdem Todos o Rei Julien – 5ª temporada

O Último Caçador de Bruxas

Virando a Noite

3 de dezembro

O Natal dos Coopers

6 de dezembro

Trolls: Vamos Festejar

8 de dezembro

A Aventura Congelante de Olaf

The Crown – 2ª temporada

Natal em El Camino

11 de dezembro

A Colina Escarlate

15 de dezembro

Caçadores de Trolls – 2ª temporada

Voice from the Stone

22 de dezembro

Fuller House – 3ª temporada

Pretty Little Liars – 7ª temporada

Bright

23 de dezembro

Creep 2

25 de dezembro

As telefonistas – 2ª temporada

27 de dezembro

Logan Lucky – Roubo em Família

