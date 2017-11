Reunião: Distrito Industrial poderá ser gerido pela Prefeitura

O prefeito em exercício de Ilhéus, José Nazal, recebeu hoje (1º) à tarde, no gabinete do Centro Administrativo da Conquista, diretores da Associação das Indústrias do Distrito Industrial local. Silvio Comin (presidente) e Gentil Pires Filho se reuniram com Nazal para retomar o processo de transferência da gestão do Distrito Industrial do Iguape para o município.

Ainda hoje, a gestão é de responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Sudic), instituição diretamente ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Mas no início deste ano, após acordo estabelecido entre a Prefeitura de Ilhéus, Governo da Bahia e a Associação das Indústrias, foi iniciado o processo de transferência.

Funedic – Comin explica que em abril do ano passado, o Estado decidiu criar o Fundo Estadual de Manutenção das Áreas Industriais da SUDIC (Funedic), com a finalidade de prover recursos financeiros em caráter complementar para aplicação nas ações de administração das áreas industriais do estado. “Analisamos toda a legislação proposta e, nas exceções, havia a possibilidade de, ao municipalizar a área, deixar de ser cobrada esta taxa”, disse Comin.

“Claro que a ideia central da nossa decisão em municipalizar o DII não é jogar a pressão para a Prefeitura e exigir dela que se faça de imediato o que ficaram décadas sem fazer. Seremos parceiros, inclusive participando com recursos financeiros das pequenas intervenções que o distrito necessita”, explica Comin.

Hoje o Distrito Industrial de Ilhéus conta com mais de 40 empresas em atividades e 37 delas aderiram à proposta de transferência da gestão do estado para o município. Na área, atuam cerca de 10 mil trabalhadores entre vagas de empregos diretos e indiretos.

“A ideia desta reunião é, para além de retomar este processo, finalizar um cronograma de ações, definindo a prioridade de cada uma delas”, explica Nazal. A reunião também serviu para montar a estratégia de uma visita que, em breve, o prefeito Mário Alexandre Sousa fará a Salvador para concluir o processo de transferência junto ao presidente da Sudic, Jairo Vaz, e o secretário Jaques Wagner.

De acordo com o levantamento preliminar feito pela Prefeitura e pela associação, hoje os maiores problemas enfrentados no Distrito Industrial de Ilhéus estão relacionados a limpeza, pavimentação, iluminação e transporte público.