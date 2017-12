RESULTADO DA SELEÇÃO DO HOSPITAL COSTA DO CACAU APRESENTA IRREGULARIDADES

Um fato inusitado surpreendeu os candidatos às vagas mais do que disputadas para ocupar os postos de emprego no Hospital Costa do Cacau. O resultado da seleção 001/2017, divulgado pelo Instituto Gerir, no último domingo (10), apresenta diversos erros inaceitáveis cometidos pela empresa escolhida para gerir o Costa do Cacau, que já atua em 14 unidades de saúde espalhadas por 6 estados do Brasil.

A informação é do site Ilhéus 24h. Na lista, é possível perceber duplicidade de nomes de candidatos, nomes incompletos e até candidatos identificados apenas pelo primeiro nome ou pelo sobrenome. O fato choca a população do sul da Bahia e põe em questão a seriedade da seleção. Confira o resultado bizarro clicando AQUI.

Fonte: Ilhéus 24h