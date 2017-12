Nessa quarta-feira (13), a Arezza deverá divulgar o resultado final da “peneira” do Colo-Colo de Futebol e Regatas, que aconteceu nesse domingo (10). A seleção aconteceu no Estádio Mário Pessoa e contou com 349 inscritos. O júri da peneira foi composto por técnicos e preparadores físicos inscritos no Conselho Federal de Educação Física. Fonte: Jornal do radialista