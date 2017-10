REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS TERÃO PONTO FACULTATIVO NA PRÓXIMA SEGUNDA

Nessa segunda-feira (23), o Comércio de Ilhéus não vai funcionar. Comemora-se antecipadamente o Dia do Comerciário. Para que não haja maiores prejuízos para a economia da cidade, que teria de enfrentar mais um feriado, na próxima semana, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre Sousa decidiu antecipar, também para segunda-feira, a data comemorativa ao Dia do Servidor Municipal, que ocorre oficialmente no dia 28 de outubro. Portanto, as repartições públicas municipais terão ponto facultativo no dia 23.

Mesmo com a antecipação da data, o decreto prevê que serviços essenciais à população serão mantidos, entre eles os de saúde em pronto atendimento, que incluem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), limpeza e recolhimento de lixo doméstico, transporte coletivo, agentes de trânsito, Guarda Municipal e salva-vidas.

Fonte: ASCOM