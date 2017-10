Reforma do Ensino Médio será debatido na região sul

O Serviço Social da Indústria (SESI Bahia) realiza nesta quinta-feira, 5.10, às 8h30, em Ilhéus, encontro para discutir a reforma do ensino médio. O evento faz parte da Série SESI Diálogos de Educação – Edição Região Sul e terá como tema “A reforma do ensino médio e os desafios da implantação”.

O evento contará com a presença da gerente de educação da Rede SESI Bahia, Cléssia Lobo, e representantes do MEC e da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

PROGRAMAÇÃO

A Reforma do Ensino Médio: O que a lei propõe?

Wisley João Pereira, coordenador Geral de Ensino Médio da Secretaria de Educação Básica / MEC

O novo Ensino Médio e a Base Nacional Comum Curricular: o conjunto da reformaTereza Santos Farias, diretora de Ensino Médio da Superintendência de Políticas para a Educação Básica da Secretaria da Educação do Estado da Bahia

Perspectivas e Desafios da Regulamentação

Maria Alba Guedes Machado Mello, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação

SERVIÇO

O QUE – Série SESI Diálogos de Educação – Edição Região Sul – “A reforma do ensino médio e os desafios da implantação”

QUANDO – 5/10, 8h30 às 12h

ONDE – Auditório da Escola SESI Adonias Filho – Unidade Integrada Robson Andrade – Sul – Km-13 da rodovia BR-415, Ilhéus