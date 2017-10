Raquel Dodge defende restabelecimento da prisão preventiva de Jacob Barata Filho

Parecer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal

Em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu o restabelecimento da prisão preventiva do empresário Jacob Barata Filho e de outras seis pessoas.

Barata é alvo de uma investigação que apura um suposto esquema de pagamento de propina a políticos e de fraudes em contratos do governo do Rio de Janeiro com empresas de transporte público.

Na semana passada, a Segunda Turma do STF decidiu por 3 a 1 referendar a liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, que em agosto mandou soltar Jacob Barata Filho e o colocou em recolhimento domiciliar noturno.

Na manifestação, Raquel reforça a necessidade de restabelecer a prisão preventiva, “tanto para garantia da ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal”.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Jacob Barata Filho não respondeu até a publicação deste texto.

Fonte: Correio