RAMESES CARIDAS VENCE A 8ª ETAPA DO CAMPEONATO BAIANO DE JIU JITSU

O jovem Rameses Cáridas foi novamente campeão, dessa vez na 8ª Etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu. A competição foi realizada no domingo (29)no Ginásio de Esportes de Juazeiro – BA.

“O garoto de ouro”, Rameses tem 11 anos de idade, faixa amarela de Jiu-Jitsu categoria Infanto Juvenil (A) peso pena 41kg, nº 1 do ranking da FIJJD (Federação Internacional de Jiu-Jitsu Desportivo), estudante do 6º ano do Colégio Estadual Estado do Ceará, atleta da Associação Rogério Marshal, tendo como professor de educação física e Sensei faixa preta de jiu-jitsu Fábio Coelho e os monitores Filipe, Matheus e Leonardo Assis.

O atleta é patrocinado pela Faculdade de Ilheus, Sinal Verde Autoescola, AABB de ilhéus, Praia do Sol, Sport Lazer, Click Cosméticos, Disbom Sorvetes, Er tour, Skala Modas, Ideal Fotos, Ley Bike, Clube 19 de março, Lave Leve lavanderia e LR Auto Peças.

Fonte: O tabuleiro