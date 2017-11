RAJADAS DE VENTO DERRUBAM ÁRVORE E ARRANCAM TELHADO EM ILHÉUS

Uma árvore, localizada na Av. Lomanto Júnior foi arrancada e parte de uma casa foi destelhada no Alto da Gamboa devido a força do vento na manhã desta segunda (13).

O coordenador da Defesa Civil alertou a população ilheense para previsão de 45 mm de chuva, com rajadas de vento superior a 20 km/h . De acordo com Joandre, a Defesa Civil de Ilhéus está monitorando os altos e morros de Ilhéus. Atualmente existem dois pluviômetros no município: Um no bairro da Conquista e outro no Malhado.

Em casos de emergência, de fortes chuvas ou perigo de desabamento em áreas de risco a população deve entrar em contato através dos telefones (73) 3234-3597 ou (73) 98836-2753, sendo esse último Whatsapp