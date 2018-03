Quer aprender a clarear a pele facial? De 26 a 29 de março você aprende.

Durante quatro dias, na última semana de março acontecerá o curso de Clareamento de Pele pelo Centro Profissionalizante Human Network do Brasil, de 19 a 23 de março, e Ilhéus. As inscrições estão abertas, com opções de turmas no turno da manhã ou da tarde.

Para inscrição basta dirigir-se à sede da HNB que fica na Rua Antônio Lavigne de Lemos, 92, Centro de Ilhéus. A matrícula custa R$ 150 reais + material.

Lembre-se! Para matrícula é preciso ser maior de 18 anos, com escolaridade mínima do Ensino Fundamental ou Médio. Documentos: cópia e original do RG, CPF, comprovante de residência, histórico ou atestado escolar e pagamento da taxa única.

Com os cursos profissionalizantes realizados na Human Network do Brasil, você adquire conhecimentos para organizar o próprio negócio, gerar renda e mudar a vida de verdade!

Mais informações pelo telefone (73) 3231-3123.

