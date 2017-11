PRÓXIMO SÁBADO: CARROS E MOTOS NÃO PODERÃO CIRCULAR NA 2 DE JULHO

A Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran) de Ilhéus vai interditar a avenida Dois de Julho e trecho da avenida Soares Lopes, neste sábado (18), das 17 às 22 horas.

A medida é para dar total segurança aos atletas que participarão da Etapa Bataclan, do Circuito Cacau Running, que reunirá mais de 850 participantes em uma corrida de rua, em um circuito montado nas duas avenidas.

Faixas já foram afixadas no trecho explicando a população como será o funcionamento do tráfego. Agentes de trânsito estarão no local antes e durante a prova, apresentando alternativas de circulação na área central da cidade.

Fonte: SECOM