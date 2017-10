Projetos de lei visam regular estabelecimentos no Pontal e Banco da Vitória

Iniciativas voltadas para a criação de polos gastronômicos para Ilhéus, foram apresentadas ao plenário da Câmara de Vereadores, por meio dos projetos de lei de nº 104/2017 e 105/2017, do Vereador Jerbson Moraes, na última terça-feira (3). A proposta está centrada nos estabelecimentos do bairro do Pontal e Banco da Vitória.

A ideia é criar o Selo de Responsabilidade urbanística a ser conferido anualmente aos estabelecimentos adequados às regras e critérios estabelecidos, assegurados pelo controle urbano e ordenamento do uso do solo. Objetiva também promover o desenvolvimento sustentável da atividade econômica já instalada nos locais e atrair novos negócios de acordo com o perfil vocacional de cada área.

A expectativa do autor do projeto, é que o número de visitantes na cidade aumente com a divulgação de um turismo gastronômico, por meio de campanhas publicitárias, realização de festivais e encontros dentro de diversas áreas gastronômicas. Para Jerbson, essa adequação garantirá a qualidade e excelência dos serviços.

Informações da assessoria de comunicação do vereador relatam que “o Pontal é um bairro tradicionalmente conhecido por ter inúmeros bares e restaurante que trazem movimento à vida noturna da cidade, bem como o Banco da Vitória, contemplado com várias churrascarias e restaurantes típicos que também fazem parte do cenário gastronômico de Ilhéus”.

Após a aprovação da câmara, a proposta segue para apreciação do poder executivo municipal.

A redação da Folha da Praia Online abre o espaço para que representantes da classe empresária do ramo gastronômico, sobretudo daqueles que estão situados nos perímetros indicados nos projetos de lei, Banco da Vitória e Pontal, se manifestem sobre as presentes propostas legislativas, após a devida e aprofundada análise sobre as mencionadas propostas. Enviar conteúdo para annak@folhadapraia.com

* Com informações da Ascom da Câmara de Vereadores

Foto: Bom Negócio