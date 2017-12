PROJETO “CIRANDA, ILHÉUS NA PRAÇA” VAI MOVIMENTAR A CIDADE NOVA NO DIA 16

No próximo dia 16 de novembro, acontecerá a primeira edição do Projeto “Ciranda, Ilhéus na Praça”, com o objetivo de promover arte e cultura gratuitas para a comunidade. A programação terá início a partir das 16 horas, na Praça Antonio Viana Dias da Silva, no Bairro Cidade Nova, com a participação do DJ Bruno Vita, slackline, artesanato, feira gastronômica, armário solidário, apresentação de dança, performances, show do grupo Mulheres em Domínio Público e outras atrações.

O projeto surgiu do desejo dos moradores de Ilhéus, sendo a grande maioria do bairro da Cidade Nova, ao compartilhar ideias de convivência com os vizinhos, e que se reuniram para colocá-las em prática. Assim nasceu o Coletivo Cultural Ilhéus na Praça, formado por pessoas inspiradas em reativar a cultura de ocupação dos espaços públicos pela sociedade civil, promover o reconhecimento da identidade individual e coletiva, por meios de ações de formação artístico-cultural; valorizar e fomentar a economia solidária e produção colaborativa; viabilizar a criação de um circuito permanente de cultura, enfim, reconstruir o conceito de comunidade.

A abertura “oficial” do Ciranda, Ilhéus na Praça está marcada para às 16h30min, com apresentação do Projeto Sócio-cultural Arte e Dança, coordenado pela professora Soane Marry. A partir das 17 horas, haverá atividades psicomotoras para crianças, com profissionais da Clínica Marcella Daneu, seguidas de contação de histórias com Edla Soares.

Às 20 horas, haverá show do Grupo Mulheres em Domínio Público, cujo repertório é marcado por músicas populares e cantigas entoadas por lavadeiras, marisqueiras e trabalhadores de roças sulbaianas. O grupo já se apresentou diversas vezes em praça pública e em ocasiões como nas aberturas dos shows de Caetano Veloso no centenário de Jorge Amado, de Raymundo Sodré, no Festival de Culturas Populares de Ilhéus, Projeto Seis e Meia e no Festival Literário de Ilhéus. O encerramento do evento contará com mostra de dança circular com Lisa Büchler.

Expositores – A estreia do Projeto “Ciranda, Ilhéus na Praça” terá exposições da Acessório Principal, Art Clark, Bazar das Comadres, Bazar Solidário Filtro dos Sonhos, Feito de Mila, Flikts, Arte Guiga, Lúcia Zugaib, Mãe Raiz, Mesa Bonita e Q Lindo Studio Criativo. Além de opções gastronômicas do Bay Burger, Bolo Conquista, Casa Gourmet, Chocolate Yrerê, Dani Cake, DeliSoub Geleias Artesanais, Gecolé, Pão da Lua, Rio Sol e Soró.

O Coletivo Cultural é um movimento sem fins lucrativos e não possui uma instituição mantenedora que garanta a sustentabilidade financeira. Dessa forma, a viabilidade do evento se dá através do trabalho colaborativo dos próprios organizadores e de captação de pequenos patrocínios, os quais serão revertidos totalmente na infraestrutura do evento e, posteriormente, para a criação de um fundo para manutenção da praça.

Fonte: Secom