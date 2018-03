Em Celebração a Semana Mundial da Água, o Projeto (a)mar convida a todos para mais uma linda ação de Limpeza da Praia e da Foz do Rio Sargi ♻ Dia 24/03 – Participe! Vamos cuidar das águas do nosso planeta! Visite @projeto.amar.ba no Facebook ( www.facebook.com/projeto.amar. ba ) e Instagram ( www.instagram.com/projeto. amar.ba ) e fique por dentro de tudo!

* Ponto de encontro -> Cabana do Rubão, às 16:30h.

Juntos pela mesma causa!!

Fonte: Ascom Projeto (a)mar