PRIMEIRA SEMANA DA CULTURA EVANGÉLICA DE ILHÉUS COMEÇA NESTA QUARTA-FEIRA

Com o apoio da prefeitura, através da secretaria municipal de Cultura (Secult), a Associação dos Ministros Evangélicos de Ilhéus realiza de 13 a 16 deste mês, a I Semana da Cultura Evangélica, com eventos no Teatro Municipal, e exposições e apresentações no calçadão da rua Jorge Amado. No local será montada estrutura para exposição de diversos produtos evangelísticos, a exemplo de bíblias, camisas, livros, CDs, DVDs de diversos autores locais e nacionais.

De acordo com o pastor Gustavo Neto, presidente da Associação dos Ministros Evangélicos, a programação conta com a participação de cantores evangélicos de Ilhéus e região. “Estes eventos fazem das festividades comemorativas ao Bia da Bíblia e pelos 500 anos da reforma protestante no mundo onde acontecem debates, palestras e rodas de conversa”, afirmou.

Programação – A abertura será às 19 horas do dia 13, no calçadão da rua Jorge Amado; dia 14, exposição de produtos, das 9 às 18 horas, em estandes instalados ao longo da rua; às 19 horas, programação musical em frente ao Teatro Municipal; dia 15, exposição de produtos, das 9 às 18 horas, Calçadão no mesmo local; às 19 horas, programação no Teatro Municipal.

Já no dia 16, das 9 às 18 horas, a manutenção da exposição de produtos das 9 às 18 horas, no calçadão da rua Jorge Amado; e às 15 horas, roda de conversa com pastores, líderes e convidados e às 19 horas, com o pastor Washington Botelho, que falará sobre “A igreja de hoje e seus desafios”, no Teatro Municipal.

