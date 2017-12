PRF intensifica fiscalização de rodovias baianas no final de ano

Ação irá fiscalizar conduta do motorista, consumo de álcool e uso do cinto de segurança e cadeirinha para crianças.

A ação está prevista para terminar no dia 18 de fevereiro, e abrangerá o período das férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, feriados marcados pelo aumento no fluxo de veículos e de passageiros.

Segundo a PRF, a operação terá com atividades de fiscalização, com foco nas condutas de ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, consumo de álcool, não uso do cinto e da cadeirinha e o trânsito irregular de motocicletas.

Uma dessas rodovias é a BR-324, que concentra o maior fluxo de veículos na Bahia, segundo a PRF. O trecho entre Salvador e Feira de Santana terá maior presença de fiscalização, com destaque para os acessos a São Sebastião do Passé e BR-101, perímetro urbano de Amélia Rodrigues e chegada a Feira de Santana, que também terá presença constante da fiscalização, principalmente no Anel Viário.

A Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a via, contará com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), para a operação de fiscalização.

Conforme a CLN, o tráfego de veículos, com capacidade de carga superior a seis toneladas, será suspenso nos fins de semana e feriados, no trecho do Rio Joanes (Km 8) até Guarajuba (km 42), no período da operação.

A empresa recomenda que os usuários levem dinheiro trocado para facilitar e agilizar o atendimento na cabine de pedágio.

Recomendações

A PRF recomenda que os motoristas não esqueçam a documentação pessoal e do veículo. Além disso, é preciso que se informem sobre as distâncias, condições do tempo, pontos de parada, localização de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada.