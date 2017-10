Prefeitura regula ocupação do espaço urbano no pontal junto aos food trucks

Por Anna de Oliveira

Após a distribuição da Revista Folha da Praia e repercussão do texto opinativo”Ilhéus Toldos Truck’s: o retorno das feiras livres?”, que aborda sobre a situação dos food truck’s e toldos espalhados pela cidade, o executivo municipal esta semana lançou uma nota informando que as secretarias municipais de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplandes) e de Indústria e Comércio (Sedic) estabeleceram um acordo com os donos dos negócios gastronômicos situados ao final da Avenida Lomanto Júnior, um dos locais abordados na publicação da Revista. Relembre aqui.

Segundo a nota da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, “a partir de novembro os reboques que comercializam alimentos e bebidas na Avenida Lomento Júnior, bairro do Pontal, nas proximidades da antiga fábrica de gelo, não permanecerão permanentemente no local, como já acontece há muitos anos. Eles passarão a estacionar os veículos apenas das 17 horas à meia noite. O acordo foi estabelecido entre os donos dos empreendimentos e as secretarias municipais de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplandes) e de Indústria e Comércio (Sedic).

De acordo com Paulo Sérgio Santos, titular da Sedic, a iniciativa visa permitir que durante o dia, a baía do Pontal volte a ser contemplada sem a barreira causada pelos equipamentos. O acordo também definiu regras como limpeza do local e a requalificação da praça existente na área, com o apoio dos próprios comerciantes. ‘A meta é garantir as oportunidades de negócio e a geração de emprego, mas criando condições que garantam o bem estar da coletividade’, afirmou Paulo Sérgio”.

A resposta foi rápida e positiva, no sentido de orientar e disciplinar o comportamento dos munícipes no espaço urbano. Ainda há muito o que ser feito por parte do executivo municipal, como a questão dos toldos que tomaram conta ao longo da Avenida Soares Lopes, centro da cidade e no centro histórico, na Avenida 2 de julho.

É também preciso buscar um diálogo com os setores organizados para viabilizar uma política urbana e ações que viabilizem reformas e obras, a fim de que seja dado um tratamento especial à lugares de uso comum e turísticos da cidade. Recentemente, na assinatura da ordem de serviço da Orla Sul, o Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, declarou que as barracas de praia que estão sem função social, serão removidas, de tal modo que o poder público dará uma atenção nesta região, o que melhorará o ambiente para os munícipes e turistas que aqui vierem. Isso mostra vontade política e comprometimento. O que é bom para Ilhéus e para o próprio governo, na efetivação dessa vontade.

Mas um olhar e uma reserva orçamentária podem também entrar no plano de ações, também a colaboração entre o público e o privado para as reformas da Praça Castro Alves, muito conhecida como Pracinha da Irene, e da localidade ao final da Avenida Lomanto Júnior, onde hoje estão estacionados os food truck’s. Uma reforma projetada de modo sustentável, com materiais naturais, área de lazer para crianças e banheiros públicos, somariam ainda mais pontos para atual gestão e elevaria o grau de estima da cidade. Nada como a junção entre o interesse e a vontade empresária com a política, para consolidar feitos como esse. Basta querer e fazer acontecer. Ilhéus agradece.

