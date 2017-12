Prefeitura anuncia Margareth Menezes e Magary Lord no Reveillon de Itacaré

A Prefeitura de Itacaré anunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira a programação do Reveillon 2017/2018, que terá como principais atrações os cantores Margareth Menezes e Magary Lord, além das bandas locais. O evento acontecerá nos dias 30 e 31 de dezembro na Praia da Coroinha, orla de Itacaré, e tem como patrocínio o Governo da Bahia, Bahiatursa e a Secretaria Estadual de Turismo. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através das secretarias de Turismo e de Juventude, Esporte e Cultura.

De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, a proposta é de realizar uma grande festa de virada do ano, com boas atrações para animar os itacareenses e turistas. A festa contará ainda com show pirotécnico na virada do ano e várias outras atrações. “Faremos uma festa, com muita animação e também com muita segurança para que todos possam aproveitar e curtir juntos com a família e os amigos”, complementou o prefeito. E para garantir a segurança, a Prefeitura de Itacaré já solicitou o reforço da Polícia Militar, através da 72ª CIPM, para que o evento seja de muita tranquilidade.

De acordo com a programação, no dia 30 de dezembro a atração principal será Magary Lord, que traz o Black Semba, misturado com seu estilo descontraído, contagiante e muito dançante. E na virada do ano a animação ficará por conta de Margareth Menezes, cantora, compositora, produtora, atriz e empresária que que conquistou dois troféus Caymmi, dois troféus Imprensa, quatro troféus Dodô e Osmar, além de ser indicada para o GRAMMY Awards e GRAMMY Latino.

Fonte: Secom