Prefeito se reúne com ministro da Educação para destravar projetos

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, esteve em Brasília onde foi recebido pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. O assunto em pauta são os caminhos para destravar definitivamente os projetos de construção de creches, escolas municipais e quadras poliesportivas que não foram iniciadas ou deixaram de ser concluídas no município. Neste encontro, o prefeito esteve acompanhado do deputado federal Paulo Magalhães.

Os recursos para estas obras são do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação. O programa visa garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil.

Obras paralisadas – Hoje em Ilhéus, estão com obras paralisadas as quadras poliesportivas do Basílio e de São José de Aritaguá. As de Inema, Banco Central, Sambaituba e do bairro da Conquista, apesar de inauguradas pela gestão anterior, ainda não são reconhecidas como concluídas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), já que existem pendências construtivas. O município já foi, inclusive, notificado para executar as correções. Como o convênio ainda está em vigor, há riscos futuros de o município ficar inadimplente por falta destas conclusões.

No que diz respeito às creches, a do bairro Santo Antônio de Pádua, na zona sul, iniciada em 2013, também foi paralisada tempos depois. Outras três previstas para o município aguardam autorização para licitar. São unidades projetadas para os bairros Teotônio Vilela, Malhado e avenida Governador Roberto Santos, modelos tipo 1, no valor de R$2.300.000,00 cada. Na lista dos imbróglios há ainda a Escola Vila Lídia, cuja construção foi iniciada em 2014 e, logo depois, paralisada durante a gestão passada.

Esperança – “O ministro mostrou-se disposto a ajudar no que for possível”, disse hoje (9) o prefeito Mário Alexandre, que já retornou para Ilhéus. O município continua vistoriando as obras, atualizado planilha e orçamento para não perder os projetos. A proposta é transformar todos eles em um pacote de remanescente de obras para viabilizar a conclusão.

Fonte: Secom Ilhéus