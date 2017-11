Prazo para quitar IPVA de veículos com placa final zero termina nesta segunda-feira

Proprietários de veículos com placas de final zero devem ficar atentos ao último prazo para quitação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que vence nesta segunda-feira (27). Este é o prazo final para pagamento em cota única e também para quitação da última parcela para quem optou por dividir o imposto em três vezes.

Os contribuintes devem efetuar o pagamento nas agências ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, do Bradesco ou do Bancoob, com o número do Renavam em mãos. O pagamento é integrado, sendo necessário quitar ainda a taxa de licenciamento e eventuais multas relacionadas ao Renavan informado.

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) ressalta que não encaminha para os contribuintes boleto de pagamento do imposto. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com o call center do órgão, pelo 0800 071 0071. O calendário anual do imposto pode ser consultado no site institucional, clicando no canal Inspetoria Eletrônica e, em seguida, em IPVA.