POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL REALIZA “OPERAÇÃO 12 DE OUTUBRO”

Fonte: O Tabuleiro Nessa quinta-feita (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a “Operação 12 de Outubro” nas rodovias federais brasileiras. A iniciativa tem o intuito de prevenir acidentes fatais e de criminalidade. O ato segue até domingo (15). Durante o período, a PRF vai reforçar o policiamento nos locais e horários em que há uma maior incidência dos acidentes. Uma das medidas tomadas para aumentar a fluidez do transito é proibir o tráfego de veículos de carga pesada em pistas simples, das 6 às 12 horas na quinta-feira e das 16 às 22h no domingo. Em nota pública a Polícia Rodoviária Federal informou que vai priorizar as ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade, alcoolemia, ultrapassagens proibidas e ao trânsito de motocicletas ou ciclomotores.