Passeio Ciclístico do Rotary de Ilhéus Jorge Amado vai na luta contra o câncer e pede ciclovias para Ilhéus

No dia 22 de outubro, neste domingo, Ilhéus vai de bike na luta contra o câncer de mama e também com mobilização para que ciclovias sejam construídas na cidade. Todos são convidados a participar da VI edição do Passeio Ciclístico realizado pelo Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado. Uma iniciativa filantrópica conscientizadora para prevenção câncer de mama e também de ajuda à Escola Dom Bosco e a Casa de Apoio Dom Eduardo, por meio da conversão de recursos arrecadados em benfeitorias nestas instituições sociais.

Diversos setores, empresas solidárias e amigos estarão reunidos nesta ação. Os ciclistas serão recepcionados no Centro de Convenções com sucos e frutas, sorteios de prêmios, aula de dança, avaliações e atendimentos por profissionais de saúde. Programação – As 7h da manhã, a concentração será na Avenida Soares Lopes, Centro de Ilhéus, em frente a Clínica AMO, com aulas de alongamento. O percurso será em direção ao Pontal com início marcado para às 8h, retornando para o Centro de Convenções na Avenida Soares Lopes, com chegada prevista para as 11h, totalizando 13,6 km

VI Passeio Ciclístico do Rotary Club de Ilhéus Jorge Amado de Combate ao Câncer de Mama!