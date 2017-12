PADRE CRISTO APRESENTA “CHICUS” NO TEATRO MUNICIPAL EM 15 DE DEZEMBRO

O show idealizado pelo padre cantor e compositor José Alvino de Cristo (Padre Cristo), numa homenagem aos “Chicus”, será realizado no Teatro Municipal de Ilhéus, no dia 15 de dezembro, às 20 horas. O espetáculo em beneficio das obras da Capelania São Paulo Apóstolo, situada no bairro Princesa Isabel, terá a participação dos cantores PH Chagas, Sophia Campos, Jack Barreto e Luiz Brasil.

“Chicus” é um show poético-musical com repertório multicultural destacando a santidade de São Francisco, o carisma do Papa Francisco, a realidade sociocultural do Rio São Francisco, inserindo todos os “Chicus” e destacando o espírito franciscano do padre Miro, hoje Dom Aldemiro.

De acordo com o Padre José Cristo, que é cantor, compositor e pároco da Capelania São Paulo Apóstolo , na Diocese de Ilhéus, “Chicos surge diante das muitas realidades e muitas santidades. Imagino São Francisco de Assis que abraçava aqueles que o mundo se recusava abraçar. E não era um gesto que lhe brotasse naturalmente: era um gesto de decisão, um ato de superação e de vencimento de si mesmo por amor a Deus e por amor aos filhos de Deus”.

“É isso que procuramos mostrar neste show, o abraço dos “Chicos” espalhados pelo mundo, aqui representados nestes nossos personagens, que procuram revigorar as ruínas do nosso tempo, como Francisco de Assis restaurou a Igreja do século XIII. Tentaremos passar uma mensagem positiva para as pessoas. Acreditamos que o mundo, essa casa comum, precisa de ser transformada, pode ser transformada e será transformada. É preciso que se cuide bem dela. Há uma imensa possibilidade, a iniciativa é de cada um de nós,”conclui o Padre José Alvino de Cristo.