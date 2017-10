Outubro Rosa: Ciclistas inglesas chegam em Itacaré na prevenção do câncer de mama

Após mais 350 km de pedal pela costa da Bahia, um grupo de 70 inglesas que participam da Associação Action for Charity, estiveram em Itacaré, para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. As inglesas saíram de Itaparica, na baía de todos os Santos, no dia 28 de setembro pedalando por vários municípios até chegar a Itacaré. Todas as participantes não são ciclistas profissionais. São mulheres que estão em tratamento, já se trataram ou com histórico da doença na família. Ciclistas de Itacaré recepcionaram o grupo.

“Com uma história de garra e superação todas elas venceram a luta contra o câncer e realizaram esse desafio de Bicicleta percorrendo de Salvador (Bom Despacho) a Itacaré para comemorar a grande Vitória da Vida! Viver, dádiva de Deus” Simplesmente Sensacional”, comentou o secretário de Turismo de Itacaré, Júlio Oliveira, que recepcionou o grupo na Praia do Resende.

Fonte e Foto: Itacaré Urgente