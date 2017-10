Outubro Rosa: Campanha do Grupo Se Toque mobiliza doação de perucas

É iniciado o Outubro Rosa e o Grupo Se Toque traz campanha com atividades de prevenção, apoio e orientação sobre o câncer de mama. Voltada para a contribuição sobre a autoestima da mulher em tratamento, a campanha do Outubro Rosa inaugura o Banco de Empréstimo de Perucas.

A queda temporária dos cabelos e, em alguns casos, a mastectomia (retirada da mama), geram em muitas pacientes a baixa autoestima e até mesmo a depressão. De acordo com Sueli Dias, coordenadora do Grupo Se Toque, muitas mulheres deixam de sair de casa e perdem a alegria por se sentirem menos femininas. Dessa forma, o grupo teve a iniciativa de valorizar e gerar maior autoconfiança nas pacientes com empréstimo gratuito de perucas, chapéus e próteses mamárias externas durante todo o tempo de recuperação. Ela relata que o estoque de perucas ainda é pequeno, por isso o grupo precisa de doações.

A coordenadora comenta que para algumas mulheres o não uso desses acessórios está ligado à falta de recursos, já que uma peruca, por exemplo, tem um custo relativamente alto. “Esses serviços estão disponíveis em diversos estados do Brasil e também pela internet. Nesses locais, perucas são disponibilizadas para empréstimo e a única coisa que é pedida às pacientes é que elas cuidem devidamente do acessório e devolvam assim que ele deixar de ser necessário, para que outras também possam desfrutar deste benefício. Assim será o nosso Banco”, explicou.

Sobre o Se Toque

O Se Toque foi criado em 2005 para atuar no combate ao câncer em todo o Sul da Bahia. Visa formar voluntários para oferecer apoio aos pacientes e ao mesmo tempo divulgar as principais formas de prevenção dessa doença. O grupo promove reuniões de auto-ajuda explorando a vivência de cada uma, como estímulo às mulheres que atualmente enfrentam o mesmo problema. As reuniões acontecem toda sexta-feira, às 09 horas, na Rua Monsenhor Moisés, 181 – Pontalzinho.

Promove ainda educação em saúde com atividades de prevenção e detecção precoce do câncer; oficina de arte com a produção de peças em artesanato por pacientes, familiares e amigos que são expostas e vendidas num bazar beneficente; orientação Jurídica sobre os direitos do paciente com câncer, palestras com médicos especialistas, fisioterapeutas, advogados e outros; suporte emocional e orientação a pacientes e familiares durante o tratamento; orientação preventiva quanto aos cuidados com o braço do lado da operação para pacientes que tiveram câncer de mama; visita a pacientes (internados e em domicílio), biblioteca com obras de auto-ajuda.

É possível colaborar com gêneros alimentícios para preparo do café que é servido na quimioterapia do SUS, para pacientes e acompanhantes; doação de material, objetos, mercadorias para o Bazar; voluntário para visita a pacientes e doação de tempo de profissionais voluntários.

Para doações: Sueli Dias – (73) 98819-1344