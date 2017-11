ORQUESTRA ORGÂNICA, PIQUENIQUE LITERÁRIO E MUITO MAIS!

A 5ª Feira do Livro da UESC, já começa com um bate-papo superinteressante entre a produtora cultural Calila Das Mercês, a Coordenadora do Comitê Mulheres UESC (CMU) Flávia Alessandra de Souza e a idealizadora do Núcleo de Produtoras Negras de Audiovisual KISIMBI, Nátali Yamas. Logo em seguida, com o apoio do Teatro Popular (UESC), o Grupo Dilazenze receberá os convidados para o lançamento de mais de 20 livros novos da Editus.

A abertura oficial da 5ª Feira do Livro da UESC, será no comecinho da noite, e vai trazer uma conversa com convidados ilustres. A colunista da revista e site da Carta Capital e coordenadora da coleção “Feminismos Plurais” Djamilla Ribeiro será recebida pelo Prof. Ruy Póvoas, e o Membro e fundador da Academia de Letras de Ilhéus, e do Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais (Kawé).

A noite ainda será animada pela Orquestra Orgânica, formada por Juvino Filho (sopro), Alexandre Vargas (corda), Tito Bahiense (voz), e Gabi Guedes (percussão) . O grupo é formado por músicos baianos com formações e experiências plurais que desenvolvem trabalhos a partir da diversidade musical brasileira, buscando, difundir conhecimentos musicais como mecanismo de valorização, reconhecimento, conscientização e formação de novos agentes multiplicadores da música brasileira.

No segundo dia da Feira, além da clássica e permanente Feirinha de livros, o dia se inicia com a Roda de Conversa “Arte e educação”, mediada pelo professor de Música da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Juvino Alves, o representante da Secretaria de Cultura de Ilhéus, Pawlo Cidade, e o Pró-reitor de Graduação da UESC, Prof. Elias Lins.

Durante o evento, a orquestra orgânica também oferecerá a oficina “Músicas da Bahia”, bem como um momento de música livre no Bosque da UESC. Já o Curso de Comunicação Social participará um workshop sobre produção audiovisual, dividido em 4 módulos e ministrado pelo produtor de cinema e escritor, Pablo Del Teso. A 5ª Feira do livro, será encerrada com um piquenique literário, com mediação do PROLER, e contação de histórias para crianças e adolescentes coordenadas pela Profª Glória de Fátima Santos.

A programação já está disponível, confira:

Mais novidades podem ser acompanhadas pela página da Editus no Facebook. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (73) 3680-5674 ou pelo e-mail editus.midia@uesc.br.