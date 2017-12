Oficinas de Verão gratuitas serão promovidas em janeiro e fevereiro

A Secretaria Municipal da Cultura promove nos meses de janeiro e fevereiro oficinas de teatro, iluminação, arte em papel, dança afro, rap e elaboração de projetos culturais. As oficinas serão realizadas na sede da Secretaria e na Biblioteca Pública Adonias Filho.

A oficina de Arte em Papel será coordenada pelo professor Joferson Ferreira, artista plástico e artesão, no período de 15 a 19, pela manhã e é destinada à jovens e crianças a partir dos 10 anos; a oficina de dança afro será de 17 a 19, também no turno matutino e será coordenada pelo Batuka Gêge, no foyer do Teatro Municipal, a partir das 10h; a oficina de Teatro Infantil será nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, às 10h, para crianças e pré-adolescentes, às 10h, no Teatro Municipal e a oficina de Teatro Experimental será nos dias 13 e 20 de janeiro, aos sábados.

Em fevereiro, as oficinas de Iluminação Cênica, com Paulo Rosário e Elaboração de Projetos Culturais, com Pawlo Cidade, acontecem entre os dias 15, 16 e 17, às 19h. Segundo o Secretário de Cultura Pawlo Cidade, as oficinas de verão tem como objetivo principal promover “a integração, sensibilidade, percepção, criatividade, autoestima, concentração e capacidade de transformação dos participantes em cada uma das modalidades propostas”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Secult, das 12h às 17h, à Rua Jorge Amado, 21, Centro, no período de 02 a 12 de janeiro.

Funcionamento – O gestor da Secult, Pawlo Cidade informa que amanhã (23), a secretaria vai funcionar para recebimento de inscrições do credenciamento do réveillon. A sede fica na rua Jorge Amado, 21 – Centro.